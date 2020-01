Calciomercato Milan – Il Tottenham spinge per Piatek, ma c’è distanza sulla formula

CALCIOMERCATO MILAN – Ultimi giorni di mercato infuocati per il Milan che ha a che fare con l’insoddisfazione di qualche suo calciatore. Uno di questi è certamente Krzysztof Piatek, che dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è stato relegato a seconda scelta per l’attacco. Per questo motivo una partenza non sarebbe così difficile da immaginare. In tal senso, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Tottenham spinge forte per portarlo in Inghilterra. C’è ancora molta distanza tra i club sulla formula d’acquisto: gli ‘Spurs’, infatti, vorrebbero il polacco in prestito, soluzione non affatto gradita dai rossoneri. Intanto è stato a ‘Casa Milan’ l’agente di Rodrigo De Paul, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android