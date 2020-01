Calciomercato Milan – Suso destinato al Siviglia: si continua a trattare

CALCIOMERCATO MILAN – Jesus Suso è ormai destinato a cambiare aria. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, lo spagnolo sarebbe ad un passo dal Siviglia. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. La volontà dei due club coincide, ma c’è ancora da sistemare gli ultimi dettagli. Il club andaluso ritiene che per far scattare l’obbligo siano necessarie almeno 12-13 presenze, i rossoneri invece indica un limite più basso: 6-7 apparizioni. Si continua a trattare, ma la sensazione è che Suso lascerà il Milan fin da subito per puntare a giocare l’Europeo che si disputerà a giugno. Intanto ci sarà l’ultima chance per Krzysztof Piatek contro il Torino? Continua a leggere >>>

