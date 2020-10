Verso Milan-Spezia, Pioli su Hauge: “Può giocare, sta bene”

Possibile esordio per Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima convocazione ufficiale per Jens Petter Hauge, giocatore del Milan da soli due giorni. Il norvegese ha completamente stregato la dirigenza dopo la partita con il Bodo/Glimt, che ha deciso di acquistarlo immediatamente per sbaragliare la concorrenza. Il classe 1999 può esordire già oggi contro lo Spezia? Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: “Hauge potrebbe giocare. A livello fisico sta bene, probabilmente anche meglio di noi visto che i campionato norvegese è molto più avanti di quello italiano. E’ un giovane con ottime qualità, ci dà più soluzioni, ma ci sarà tempo per farlo inserire bene nel nostro contesto. Vedremo se scenderà in campo”.

