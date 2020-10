Calciomercato Milan – Kabak, due ostacoli che allontanano il suo arrivo

Distanza economica

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Manca un solo giorno alla fine del mercato e la ricerca del Milan per il difensore centrale è ancora nel vivo. Dopo i tanti nomi accostati ai rossoneri, da Milenkovic e Fofana, passando per Pezzella e Tomiyasu, la scelta sembra essere ricaduta su Ozan Kabak, classe 2000 dello Schalke 04 già cercato l’estate scorsa. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ problema principale resta la distanza tra domanda e offerta: i rossoneri offrono 15 milioni, i tedeschi ne chiedono addirittura 25. Una forbice enorme e difficile da colmare.

Lunga squalifica

Oltre alla differenza di valutazione, c’è un altro grande problema che ostacola il suo arrivo. Sul turco, infatti, pende una lunga squalifica di 5 giornate rimediata in Bundesliga a causa di uno sputo ad un avversario. Per un Milan che ha urgenza evidente e immediata, questa variabile potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola.

ECCO DOVE VEDERE MILAN-SPEZIA DELLE ORE 18 >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>