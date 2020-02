Verso Milan-Juventus: Pioli, la Coppa Italia come ultima carta da giocare

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, alla luce della sconfitta nel derby contro l’Inter, si è complicata la rincorsa del Milan non soltanto ad un posto nella prossima edizione della Champions League, ma anche quella per un piazzamento in Europa League.

Al momento, infatti, i rossoneri sono all’ottavo posto in classifica, al pari di Cagliari e Parma, scavalcati in graduatori anche da Bologna e Hellas Verona. I giochi sono completamente aperti, considerando che la Roma, quinta in Serie A, è avanti di 7 punti, e che dietro c’è pur sempre un Napoli che spinge.

Ecco perché per il quotidiano romano al tecnico rossonero Stefano Pioli, per salvare la stagione rossonera, e la propria panchina, in vista del 2020-2021, non resta che vincere in Coppa Italia. Conquistare il trofeo nazionale, infatti, darebbe diritto ad un posto in Europa League, senza passare per i turni preliminari. Senza dimenticare che la bacheca si arricchirebbe di una nuova coppa.

Domani, quindi, ha evidenziato il ‘CorSport‘, in occasione di Milan-Juventus, semifinale di andata di TIM Cup in programma a ‘San Siro‘, i rossoneri scenderanno in campo con la formazione migliore: superare i bianconeri nel doppio confronto rilancerebbe le ambizioni di un Milan che può ancora raddrizzare un’annata che lo vede, finora, sempre sconfitto contro le big del nostro calcio.

A fine stagione, poi, oltre ad avere una schiarita sul futuro di Pioli, il cui destino è inevitabilmente legato ai risultati sportivi, si avrà una situazione più delineata anche in merito la vicenda con la UEFA (si dovrà discutere il Settlement Agreement), il bilancio e le strategie societarie. Intanto, dalla Spagna, parlano di un Milan già d’accordo con un tecnico straniero per la successione di Pioli. Per le ultime news, continua a leggere >>>

