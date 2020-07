Verso Milan-Juventus: ottimismo per Calhanoglu in campo da titolare

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come Hakan Calhanoglu, uscito al 38′ del primo tempo di Lazio-Milan 0-3 lo scorso sabato, ieri sia sia allenato, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), in una seduta di allenamento defaticante con il gruppo dei titolari.

Quello che, in un primo momento, sembrava essere un affaticamento muscolare al polpaccio, in realtà si è rivelata essere soltanto una botta che il fantasista turco ha smaltito nelle ultime ore: il recupero di Calhanoglu, pertanto, procede bene e nella direzione della piena ripresa.

Domani sera, quindi in occasione di Milan-Juventus, gara della 31^ giornata di Serie A in programma alle ore 21:45 a ‘San Siro‘, il numero 10 rossonero è atteso regolarmente al suo posto, sulla linea dei tre trequartisti alle spalle di Zlatan Ibrahimović. La certezza, ovviamente, non può ancora esserci, sarà necessario aspettare la rifinitura odierna o addirittura la giornata di martedì per testarne la tenuta fisica.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, lo considera elemento di fondamentale importanza per il suo gioco e, dunque, spera di recuperarlo e di poterlo, come da previsioni, schierare da titolare al cospetto dei bianconeri di Maurizio Sarri: qualora Calhanoglu non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Lucas Paquetá. ECCO COSA HA DETTO IL BRASILIANO IN VISTA DELLA GARA DI DOMANI >>>