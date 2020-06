Verso Juventus-Milan: rossoneri guidati da capitan Romagnoli

MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha evidenziato come, in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino, spetti, oltre che a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, al capitano Alessio Romagnoli guidare i rossoneri di Stefano Pioli verso l’impresa, ovvero centrare la finale della coppa nazionale del prossimo 17 giugno allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma.

Donnarumma e Romagnoli saranno le due certezze difensive del Milan di Pioli, che dovrà fare a meno a di Theo Hernández, squalificato. Motivo per cui, per il quotidiano torinese, più che Matteo Gabbia (comunque sempre in lizza per una maglia da titolare), a giocare al fianco di capitan Romagnoli, al cospetto della Juventus, dovrebbe essere un difensore esperto, uno dunque tra Simon Kjaer e Mateo Musacchio.

Questi sono soltanto gli ultimi due difensori centrali che, in questi anni, si sono succeduti al fianco di Romagnoli, sempre il più forte della coppia. Anche per questo, forse, ha commentato ‘Tuttosport‘, il numero 13 rossonero non è mai definitivamente esploso. Magari, affiancandogli un Thiago Silva, il processo per la sua maturazione potrebbe completarsi in tempi brevi. Prima del mercato, però, bisognerà pensare alla Coppa Italia ed alle rimanenti 12 gare di Serie A.

Allo ‘Stadium‘ si partirà dall’1-1 dell’andata a ‘San Siro‘. Il Milan non dovrà perdere, non dovrà subire, dovrà vincere o pareggiare dal 2-2 in su per qualificarsi alla finale. Nel caso, poi, che si andasse ai rigori, i rossoneri potrebbero ricordarsi di Manchester 2003 o di Doha 2016, finali di Champions League e Supercoppa Italiana dove i bianconeri sono stati sconfitti dagli undici metri.

Pioli si fida ciecamente di Romagnoli ed anche il club, finora, ha sempre rifiutato le offerte arrivate per lui. Lo considera uno dei pochi incedibili della squadra rossonera. Ivan Gazidis vuole puntare su di lui anche per il futuro, motivo per cui, presto si discuterà del rinnovo di contratto (quello attuale scadrà il 30 giugno 2022), onde evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza, così come è stato per Donnarumma.

Già ai primi di agosto il Milan incontrerà Mino Raiola, agente del suo capitano, per trovare una soluzione che possa soddisfare ambedue le parti.