Verso Fiorentina-Milan: Chiesa, caccia al terzo gol di fila

NEWS FIORENTINA – Il ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola ha sottolineato come mai, finora, Federico Chiesa, attaccante viola, sia riuscito a segnare tre volte in tre differenti partite consecutive. Il numero 25, classe 1997, ora è reduce dai gol contro Atalanta e Sampdoria e, pertanto, domani sera, in occasione di Fiorentina-Milan, gara in programma alle ore 20:45 allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze, cercherà di battere il suo singolare record personale.

Chiesa, ha ricordato il quotidiano romano, è molto legato a Stefano Pioli, attuale tecnico rossonero, che lo ha allenato a Firenze per quasi due stagioni: fu proprio con Pioli che, il 30 gennaio 2019, in occasione di Fiorentina-Roma 7-1 di Coppa Italia, Chiesa ha realizzato la sua prima ed unica tripletta in maglia viola. In questa stagione, il figlio di Enrico è già a quota 8 gol e non ha intenzione di fermarsi. Pertanto, non farà sconti a Pioli.

Anche perché, ha incalzato il ‘CorSport‘, Chiesa, al Diavolo, ha già fatto male: 22 dicembre 2018, Milan-Fiorentina 0-1 a ‘San Siro‘, con gol decisivo di Chiesa al 73′, un destro dalla lunga distanza che trafisse Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Qualora andasse in rete anche domani sera, per lui sarebbe il 30° gol ufficiale con la maglia della Prima Squadra della Fiorentina. Intanto, alla vigilia del match, ha parlato il suo compagno d’attacco, il serbo Dusan Vlahović: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android