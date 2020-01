Verso Brescia-Milan: Calhanoglu può recuperare per la trasferta

NEWS MILAN – Venerdì sera, alle ore 20:45, si disputerà Brescia-Milan, anticipo della 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno in campionato.

Il Milan di Stefano Pioli, corroborato dal successo ‘last minute‘ a ‘San Siro‘ contro l’Udinese, e fresco di un giorno di riposo, ricomincerà ad allenarsi questa mattina al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Eccezion fatta per Léo Duarte e Lucas Biglia, ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, saranno da valutare le condizioni degli altri infortunati, i difensori Davide Calabria e Mateo Musacchio ed il centrocampista Hakan Calhanoglu.

Proprio quest’ultimo, Calhanoglu, che aveva deciso Milan-Brescia dell’andata con un colpo di testa, potrebbe essere il primo candidato al recupero per la trasferta del ‘Rigamonti‘: il turco, infatti, già venerdì scorso aveva lavorato con i compagni per un breve spezzone di allenamento.

Intanto Jesús Suso, che aveva fatto l’assist a Calhanoglu nella gara d’andata, potrebbe non giocare la sfida per ragioni di mercato: per le ultime sullo spagnolo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android