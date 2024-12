Verona-Milan, per Theo Hernández Fonseca adotta la ‘cura Leao’

Prima torna al top, poi firma il rinnovo: c'è poca distanza sullo stipendio

In Verona-Milan, al momento, sembra favorito Álex Jiménez su Theo Hernández, anche se i prossimi allenamenti, oggi e la rifinitura di domani, saranno decisivi per capire le intenzioni definitive di Fonseca. Manuel García Quilón, agente di Theo, si è recato a 'Casa Milan' nei giorni scorsi per parlare del rinnovo del suo assistito e, sulla panchina contro il Genoa, ha fatto intendere come il ragazzo l'avesse accettata e mandata giù.