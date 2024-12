Dopo la panchina contro il Genoa, Theo Hernández ha risposto alla grande in allenamento al punto che forse giocherà in Verona-Milan di domani

Domani, venerdì 20 dicembre , si disputerà alle ore 20:45 , allo stadio 'Bentegodi', Verona-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 e Theo Hernández , secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, potrebbe - un po' a sorpresa, a dir la verità - recuperare il suo posto da titolare in squadra.

Verona-Milan con Theo Hernández dall'inizio?

Theo, come si ricorderà, era finito in panchina lo scorso weekend, in occasione di Milan-Genoa a 'San Siro'. Questo poiché, nelle gare precedenti, l'allenatore Paulo Fonseca l'aveva visto scarico, tanto fisicamente quanto mentalmente. Impossibilitato, per una serie di motivi, a dare il massimo della concentrazione e tutto e sé stesso per la causa rossonera.