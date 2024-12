È una scelta di formazione, questa, che, per Verona-Milan - partita da vincere ad ogni costo per trascorrere un sereno Natale - il tecnico Fonseca non deve assolutamente sbagliare. Theo è finito in panchina in Milan-Genoa poiché stanco, fuori forma e mentalmente fuori giri: per il francese, l'allenatore ha pensato, quindi, alla cura che aveva rigenerato Rafael Leão.

Il numero 10 era finito in panchina per tre volte di fila in campionato: per Theo Hernández si riproporrà lo stesso schema? Álex Jiménez è stato protagonista di un ottimo debutto stagionale in campionato e ha dimostrato di poterci stare in questo Milan. Theo, pertanto, ha soltanto l'allenamento di oggi, la rifinitura a Milanello, per ribaltare nuovamente le gerarchie.

Theo giocherà? Camarda si prenderà una maglia? — L'altro dubbio di formazione di Fonseca per Verona-Milan riguarda l'attacco: dovrebbero giocare titolari sia Álvaro Morata, sia Tammy Abraham, ma scalpita Francesco Camarda per prendersi una maglia. Ci riuscirà? Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera per Verona-Milan di domani al 'Bentegodi' secondo la 'rosea'.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Álex Jiménez (Theo Hernández); Fofana, Reijnders; Chukwueze, Morata, R. Leão; Abraham (Camarda). A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Calabria, Theo Hernández (Álex Jiménez), Pavlović, Terracciano, Tomori, Vos, Liberali, Camarda (Abraham). Allenatore: Fonseca.