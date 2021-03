Verona-Milan 0-2, la moviola: “Orsato, problemi zero” | Serie A News

Verona-Milan 0-2: l’analisi della prestazione di Orsato

Daniele Orsato, della sezione A.I.A. di Schio (VI), ha ben arbitrato Verona-Milan 0-2, ieri pomeriggio, allo stadio ‘Bentegodi‘. Per questa gara, ha sostenuto il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, uno come Orsato è risultato essere quasi sprecato. Il fischietto veneto, infatti, ha concesso appena 25 falli in 90′ ed ammonito solo due giocatori, di cui uno praticamente a partita finita.

Voto 6,5, dunque, del quotidiano romano ad Orsato per Verona-Milan: “Nessuna situazione critica nelle due aree, nessun episodio controverso. Gara sempre sotto controllo“. Nessun dubbio, per esempio, sulla concezione del calcio di punizione che ha poi sbloccato il risultato. È netto (e fuori area) l’intervento di Giangiacomo Magnani su Rade Krunić, che poi realizzerà il suo gol su calcio piazzato.

Nessun dubbio anche sul cartellino giallo, nel finale di partita, per Daniel Bessa (Hellas Verona) per aver trattenuto Rafael Leão in ripartenza.