Calciomercato Milan – Maldini a caccia del colpo in attacco: i nomi / News

Calciomercato d’attacco per il Milan

La stagione di altissimo livello del Milan sta facendo riassaporare a tifosi e dirigenti cosa significhi stare ai vertici e ovviamente questo porta anche a volerci rimanere il più a lungo possibile intervenendo sul calciomercato. La speranza comune in casa Milan è che il prossimo anno i rossoneri giochino la Champions League e per farlo nel migliore dei modi e non da comparsa, come capitato ad alcune italiane nel corso degli ultimi anni, c’è bisogno di presentarsi con una rosa adeguata. Ciò significa che serve anche un attaccante.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic, salvo sorprese, sarà ancora rossonero. Lo svedese classe 1981 continua a stupire e il Milan sa bene l’importanza che ha Ibra dentro e fuori dal campo. Questo però non significa che non si debba cercare un sostituto. Anzi. Ibra è ancora al top, ma già in questa stagione ha dimostrato di potersi fermare per guai fisici. Chi è già in rosa non dà garanzie e serve dunque qualcuno che possa sostituirlo senza difficoltà. Paolo Maldini è a caccia di un bomber che sia giovane e di grande prospettiva, così che possa crescere al fianco di Ibrahimovic il prossimo anno e poi magari prenderne subito il posto da titolare.

I nomi forti sono sostanzialmente due: il primo è Odsonne Edouard, francese classe 1998 del Celtic. Sta facendo molto bene con gli scozzesi e lo ha dimostrato anche contro il Milan. Il prezzo non è neanche particolarmente alto: dovrebbero bastare 15 milioni per aggiudicarselo. Sarebbe un colpo eccellente per il rapporto qualità/prezzo. Edouard è sì una delle prime scelte, ma non la primissima. Il vero sogno di calciomercato di Maldini per il Milan è Andrea Belotti. Arrivare al Gallo, però, è molto complicato. Il classe 1993 è capitano del Torino, che non ha mai dato la sensazione di volerlo cedere, se non per i famosi 100 milioni della clausola.

Due soli gli spiragli per il Milan: il primo è il contratto, che è in scadenza nel 2022 e che dunque potrebbe portare a un abbassamento di prezzo nel caso in cui non ci fosse accordo tra le parti (ma è difficile anche che Belotti non si accordi con il Toro); il secondo è la possibile retrocessione granata. Nel caso in cui il Torino scendesse in Serie B, infatti, Belotti potrebbe chiedere la cessione (e a cifre moderate). A meno che, sorprendentemente, da capitano non decidesse di affondare insieme alla barca.

Infine, ci sono anche delle piste secondarie. Una di queste è Boulaye Dia, senegalese classe 1996 di proprietà dello Stade Reims. Su di lui ci sono puntati gli occhi di Frederic Massara, che lo monitora con attenzione. Anche in questo caso il prezzo è di circa 12 milioni. Un’altra possibilità sarebbe Brian Brobbey, che sembra essere proprio l’erede perfetto di Ibrahimovic: uomo di Raiola e giovane talento dell’Ajax. Anzi, giovanissimo, perché l’olandese è un classe 2002. Brobbey è un vero e proprio gioiello e ha il contratto in scadenza: è stato già comunicato che non rinnoverà e, dunque, arriverebbe a parametro zero per crescere un anno con Ibra e poi prenderne il posto. In Spagna, però, sono sicuri che il Milan prenderà lui >>>