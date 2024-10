Serie A – Torino in vendita ad un colosso austriaco? Ecco di chi si tratta

Un club di Serie A in vendita? Si tratta del Torino, anche se per ora risulterebbe essere solamente un'indiscrezione riportata da La Stampa

Un club di Serie A sul mercato? Stiamo parlando del Torino. Per ora risulterebbe essere solamente un'indiscrezione riportata da La Stampa, un quotidiano rinomato del capoluogo piemontese. Secondo quanto riferito, il presidente dei granata, Urbano Cairo, da tempo oggetto di contestazioni da parte dei tifosi del toro, sembrerebbe essere in trattativa con il colosso Red Bull per una possibile cessione del club.