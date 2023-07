Milan e Tolosa, via libera dalla Uefa: giocheranno in Europa

Il via libera della Uefa, riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivato ieri pomeriggio: Milan e Tolosa , i due club di proprietà di RedBird, potranno partecipare alle prossime coppe europee. I rossoneri in Champions e i francesi in Europa League.

"A seguito dell’implementazione di modifiche significative da parte dei club e dei relativi investitori, la Prima Camera del CFCB ha accettato l’ammissione dei suddetti club alle competizioni Uefa per club per la stagione 2023-24" si legge nel comunicato Uefa. Milan e Tolosa hanno accettato di non trasferirsi tra loro giocatori, a titolo definitivo o in prestito, fino a settembre 2024, di non stipulare accordi tecnici o commerciali congiunti e di non utilizzare scouting congiunto o database dei giocatori. LEGGI ANCHE: Stipendio Pulisic, quanto guadagnerebbe oggi al Milan