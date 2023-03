Probabili formazioni Udinese-Milan: Ibrahimovic titolare dopo un anno?

Udinese-Milan, la probile formazione rossonera

Toccherà a Zlatan Ibrahimovic, si legge, guidare il Milan contro l'Udinese. Per lo svedese sarà la prima partita titolare dopo 14 mesi, l’ultima volta nel gennaio del 2022 contro la Juventus. Mentre l’ultima rete di Ibrahimovic risale al 9 gennaio dell’anno scorso, nel 3-0 in casa del Venezia. Sarà Ibrahimovic a guidare: alle sue spalle Leao e Brahim Diaz, gli altri due giocatori offensivi scelti da Stefano Pioli per scardinare la difesa friulana. Leao stasera ha una grossa occasione di sbloccarsi, mentre Brahim Diaz è stato preferito nuovamente a De Ketelaere. A centrocampo torna Bennacer accanto a Tonali, sulle fasce Theo Hernandez (non ci sarà, al suo posto Ballo-Tourè n.d.r.) e Saelemaekers dovranno alimentare cross per Ibra, mentre in difesa saranno confermati Tomori, Kalulu e Thiaw.