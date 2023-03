Calciomercato Milan – Non si spegne la fiamma: vuole i rossoneri?

RINNOVI E RISCATTI

Azioni prioritarie per il calciomercato del Milan, i rinnovi di contratto di Olivier Giroud e Rafael Leão. Per capire come e quanto bisognerà intervenire sull'attacco della prossima stagione. Il francese verso il sì per un'altra stagione (scadenza 30 giugno 2024); più dubbi in merito la permanenza del portoghese. Che, in caso di partenza, andrebbe sostituito. Capitolo riscatti: chi tra Sergiño Dest, Tiémoué Bakayoko, Aster Vranckx e Brahim Díaz ha più chance di rimanere? Forse gli ultimi due, anche se su Brahim ci sono 'rumors' contrastanti tra Italia (che spingono per il riscatto) e Spagna (che lo vedono di nuovo al Real Madrid).