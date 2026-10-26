Il Milan si è rialzato dopo la deludente serata europea contro il Bournemouth, conquistando una vittoria importante sul campo dell'Udinese. Il 2-0 del Bluenergy Stadium porta le firme di Christian Pulisic e Omari Hutchinson, ma a impressionare è stata anche la prestazione complessiva della squadra di Rúben Amorim, capace di reagire alle difficoltà e alle numerose assenze. Sulle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine ha analizzato il successo rossonero, soffermandosi in particolare sulla coppia formata da Luka Modric e dallo stesso Pulisic.

Ordine: "La mente e il braccio", il significato della coppia Modric-Pulisic

Ordine ha sintetizzato il contributo dei due protagonisti con un'immagine efficace: "La mente e il braccio. Tradotto: Luka Modric e Christian Pulisic". Da una parte il centrocampista croato, capace di dirigere il gioco e trovare la giocata giusta; dall'altra l'attaccante statunitense, pronto a trasformare l'intuizione del compagno in un'occasione concreta.

La rete che ha sbloccato la partita ne è stata la dimostrazione. Modric ha disegnato un pallone perfetto per il movimento di Pulisic, che ha controllato e concluso con precisione, portando subito avanti il Milan. Un'azione che ha permesso ai rossoneri di indirizzare la gara e affrontarla con maggiore tranquillità.

Il Milan ritrova gioco, orgoglio e personalità

Nella sua analisi, Ordine ha sottolineato come la qualità dei singoli non sarebbe stata sufficiente senza il recupero di altre caratteristiche collettive. Il giornalista ha richiamato alla memoria alcune delle reazioni mostrate dal Milan nelle stagioni di Stefano Pioli, quando la squadra era riuscita a superare momenti complicati grazie a orgoglio e talento.

La prova di Udine, secondo questa lettura, ha mostrato una squadra capace di mantenere il controllo del gioco e produrre diverse occasioni da gol. Un segnale importante dopo la prestazione negativa contro il Bournemouth, soprattutto considerando le assenze con cui Amorim ha dovuto fare i conti.

Da Bartesaghi a Diawara: spazio ai giovani rossoneri

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Un altro aspetto evidenziato da Ordine riguarda la possibilità di valorizzare i giovani provenienti dal settore giovanile. In particolare, il giornalista ha citato, schierato in una posizione più avanzata rispetto al suo ruolo abituale e protagonista di una prestazione positiva.Ancheha avuto l'opportunità di mettersi in mostra. Per Ordine, il contributo dei ragazzi cresciuti nel vivaio può rappresentare una risorsa importante per il gruppo, anche sul piano del senso di appartenenza. Una componente che, in una squadra rinnovata da numerosi acquisti, può diventare preziosa se adeguatamente valorizzata.

La vittoria contro l'Udinese offre quindi al Milan più di tre punti: restituisce fiducia dopo il passo falso europeo e mette in evidenza sia la qualità dei suoi leader sia le potenzialità di alcuni giovani. Modric e Pulisic hanno rappresentato la sintesi perfetta di una squadra che, a Udine, ha saputo ritrovare le proprie certezze.