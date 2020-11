Udinese-Milan: Ibrahimovic alla caccia di un altro record | Serie A News

Udinese-Milan, possibile nuovo record per Ibrahimovic?

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan di Stefano Pioli. Questo perché in occasione di Udinese-Milan, gara in programma alle ore 12:30 alla ‘Dacia Arena‘, Ibrahimovic potrebbe centrare un altro, importante record personale nella sua straordinaria carriera.

Ibrahimovic, infatti, finora ha segnato tre doppiette in più gare consecutive di Serie A, infilando Bologna, Inter e Roma. Qualora anche oggi nel ‘lunch match‘ della 6^ giornata di campionato dovessero arrivare altri due gol, Ibrahimovic raggiungerebbe altri tre calciatori che, nella storia del massimo torneo italiano, sono riusciti nell’impresa.

Si tratta, nella fattispecie, di Hector Puricelli, di Vincenzo Montella e di Oliver Bierhoff. Puricelli ci riuscì con il Bologna, tra l’11^ e la 14^ giornata della stagione 1940-1941. Montella con la Sampdoria, dalla 13^ alla 16^ giornata della stagione 1996-1997. Infine, Bierhoff ci riuscì con Udinese e proprio con il Milan, a cavallo delle stagioni 1997-1998 e 1998-1999.

