TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 1° novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 1° novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il ritorno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese guiderà l’attacco della squadra di Andrea Pirlo in Spezia-Juventus delle ore 15:00. Nei riquadri laterali, poi, si parla di Udinese-Milan, con i rossoneri che puntano a mantenere la vetta della classifica.

In Torino-Lazio, i granata di Marco Giampaolo cercano il primo ‘squillo’ stagionale. Stasera, non va dimenticato, c’è il derby della Lanterna. Un Sampdoria-Genoa tutto da vivere alle ore 20:45. Ieri, intanto, l’Atalanta è passata 2-1 a Crotone (doppio Luis Muriel), mentre l’Inter ha rimontato da 0-2 a 2-2 contro il Parma guidata dai croati. Ma su Ivan Perišić, autore del gol del pareggio al 92′, c’era anche un calcio di rigore non rivisitato dal V.A.R..

