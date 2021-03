TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 8 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 8 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide in tre la sua prima pagina odierna. Spazio alle parole di Álvaro Morata, attaccante della Juventus, fermamente intenzionato a trascinare i bianconeri ai quarti di finale di Champions League. Domani sera, all’Allianz Stadium, arriverà il Porto, vittorioso per 2-1 all’andata.

Quindi, si parla di Inter-Atalanta, ‘Monday Night‘ della 26^ giornata di Serie A, con la stessa Juve ed il Milan che tifano per la ‘Dea‘. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, tengono aperto il campionato con la vittoria esterna, 0-2, in casa dell’Hellas Verona (in rete Rade Krunić e Diogo Dalot).

Sotto la testata, invece, il commento alla sconfitta, 4-2, del Torino sul campo del Crotone. Tanti episodi da V.A.R. non rivisti dall'arbitro Marco Guida.