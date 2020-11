TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 2 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 2 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina a Cristiano Ronaldo, che, rientrato dopo lo stop per il CoVid_19, ha deciso Spezia-Juventus 1-4 di ieri. Subentrato nella ripresa, ha realizzato una doppietta. Show del portoghese, così come quello fatto vedere da Zlatan Ibrahimović, definito ‘l’acrobata’ sul quotidiano torinese per via della rovesciata che ha deciso Udinese-Milan 1-2 alla ‘Dacia Arena‘.

Il Diavolo resta primo in Serie A. In alto, sotto la testata, la beffa del Torino di Marco Giampaolo, che ha perso 3-4 in casa contro la Lazio con due reti subite nel recupero. Direzione di gara che ha danneggiato i granata, V.A.R. non utilizzato (sbagliando) nelle occasioni chiave.

