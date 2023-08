“Trofeo Silvio Berlusconi”: Monza-Milan è quasi un derby

Domani, 8 agosto 2023, andrà in scena la sfida tra Monza e Milan: scontro valevole per il trofeo Silvio Berlusconi

Domani, martedì 8 agosto 2023, all' U-Power Stadium si svolgerà il match tra i rossoneri e Il Monza e sarà valevole proprio per il Trofeo Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha comandato i brianzoli dal lungo cammino iniziato in Serie C, poi culminato con la festa per la promozione nella massima divisione.