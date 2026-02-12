Pianeta Milan
Milan, missione rimonta: calendario favorevole e derby nel mirino

Se ad oggi si guarda la classifica, l'Inter sogna, ma il Milan è li: ecco il piano rincorsa in occasione del derby di marzo...
Alessia Scataglini
Se ad oggi si guarda la classifica, la Milano nerazzurra alimenta i proprio sogni, visto il +8 sul Milan di Massimiliano Allegri, ma ci ha pensato Adrien Rabiot a svegliare tutto il campionato: «Grazie al Milan il campionato è ancora aperto».

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la matematica, del resto, non è ancora allineata. Allegri ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri di Chivu e il giusto equilibrio tornerà soltanto dopo Milan-Como di mercoledì 18 febbraio. Nel frattempo però, l'Inter  giocherà comunque alcune partite in più, dati gli impegni nel playoff di Champions che faranno arrivare i nerazzurri a Bodo e poi di nuovo a San Siro al ritorno.

IL PIANO

Impegni internazionali che il Milan vuole assolutamente mettere in programma per la prossima stagione. Nel frattempo, però, riposare per ben una settimana può permettere ai rossoneri di tentare la scalata in classifica. Il Milan, infatti, per cercare di accorciare le distanze dovrebbero vincere già domani sera contro il Pisa, per poi continuare a rivolgere gli occhi verso la vetta, cercando di accorciare le distanze con l'Inter.

L'aggancio potrebbe avvenire proprio il girono del derby, in programma l'8 marzo. Prima di tutto, però, il Milan deve battere il Pisa nella terza trasferta consecutiva, approfittando del calendario a Favre, dato che si gioca Inter-Juve e Napoli-Roma.

I rossoneri, però, devono assolutamente migliorare le prestazioni contro le piccole. Se venerdì sera Allegri si sarà portato a -5, si potrebbe sperare in un bel pareggio nel derby d'Italia tra Inter e Juventus. Il Milan prima deve aggiungere 3 punti alla classifica, poi può rivolgere un'occhio alle altre. Ma i 3 punti di venerdì non sono di certo scontati: il Pisa è, infatti, una grande insidia. Altra nota da ricordare: il Milan mercoledì affronterà il Como, mentre i nerazzurri saranno impegnati in Norvegia.

Negli ultimi precedenti, il Parma riuscì a strappare il pareggio, mentre la Cremonese è stata l'unica capace di battere il Milan in campionato. Al derby mancano ormai 3 partite, divise equamente tra casa e trasferta. Milan-Inter si giocherà in un San Siro rossonero, con anche un precedente a favore: l'1-0 di Pulisic, ma i ricordi vanno ancora dietro nel tempo, precisamente al 1 febbraio 2022, quando Giroud ribaltò la stracittadina dando inizio alla cavalcata verso lo scudetto.

