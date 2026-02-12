IL PIANO—
Impegni internazionali che il Milan vuole assolutamente mettere in programma per la prossima stagione. Nel frattempo, però, riposare per ben una settimana può permettere ai rossoneri di tentare la scalata in classifica. Il Milan, infatti, per cercare di accorciare le distanze dovrebbero vincere già domani sera contro il Pisa, per poi continuare a rivolgere gli occhi verso la vetta, cercando di accorciare le distanze con l'Inter.
L'aggancio potrebbe avvenire proprio il girono del derby, in programma l'8 marzo. Prima di tutto, però, il Milan deve battere il Pisa nella terza trasferta consecutiva, approfittando del calendario a Favre, dato che si gioca Inter-Juve e Napoli-Roma.
I rossoneri, però, devono assolutamente migliorare le prestazioni contro le piccole. Se venerdì sera Allegri si sarà portato a -5, si potrebbe sperare in un bel pareggio nel derby d'Italia tra Inter e Juventus. Il Milan prima deve aggiungere 3 punti alla classifica, poi può rivolgere un'occhio alle altre. Ma i 3 punti di venerdì non sono di certo scontati: il Pisa è, infatti, una grande insidia. Altra nota da ricordare: il Milan mercoledì affronterà il Como, mentre i nerazzurri saranno impegnati in Norvegia.
Negli ultimi precedenti, il Parma riuscì a strappare il pareggio, mentre la Cremonese è stata l'unica capace di battere il Milan in campionato. Al derby mancano ormai 3 partite, divise equamente tra casa e trasferta. Milan-Inter si giocherà in un San Siro rossonero, con anche un precedente a favore: l'1-0 di Pulisic, ma i ricordi vanno ancora dietro nel tempo, precisamente al 1 febbraio 2022, quando Giroud ribaltò la stracittadina dando inizio alla cavalcata verso lo scudetto.
