Se ad oggi si guarda la classifica, la Milano nerazzurra alimenta i proprio sogni, visto il +8 sul Milan di Massimiliano Allegri , ma ci ha pensato Adrien Rabiot a svegliare tutto il campionato: «Grazie al Milan il campionato è ancora aperto».

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la matematica, del resto, non è ancora allineata. Allegri ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri di Chivu e il giusto equilibrio tornerà soltanto dopo Milan-Como di mercoledì 18 febbraio. Nel frattempo però, l'Inter giocherà comunque alcune partite in più, dati gli impegni nel playoff di Champions che faranno arrivare i nerazzurri a Bodo e poi di nuovo a San Siro al ritorno.