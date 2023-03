Tottenham-Milan, i giocatori chiave: serve la leggerezza di Leao

Tottenham-Milan, servono le giocate di Leao

Rafa Leao, si legge, sembra spingere al 50% in Serie A e tanto gli basta, mentre nell’andata è sembrato animato da un sacro fuoco che fa quasi innervosire: è come se Rafa giocasse con due marce, gestendosi. Questa sera dovrà essere dentro la partita dal primo minuto e creare superiorità, perché in questo è il numero 1 in rossonero. In Champions in carriera ha segnato solo due gol e in questa Coppa può scalare, da giocatore forte a top player. Pioli gli chiede spensieratezza: nessuno al Milan gioca con la sua leggerezza, che nelle sere di alta tensione può essere l’ingrediente segreto. Rinnovo Leao, Tottenham-Milan la partita della verità