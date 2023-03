Rinnovo Leao, Tottenham-Milan la partita della verità

La partita tra Tottenham e Milan è molto importante non solo per il risultato della squadra. Rafael Leao deve dimostrare il suo vero valore

Tottenham-Milan, partita cruciale anche per Leao

Un lungo applauso, si legge, a rompere il silenzio della vigilia è ciò che c’è stato ieri nella rifinitura del Milan allo stadio del Tottenham. Il Diavolo si gioca i quarti di Champions pochi giorni dopo la sconfitta di Firenze. In casa rossonera continua a tenere banco sempre la questione del rinnovo di Rafael Leao che per ora non si sblocca. Decisivo, dev'essere lo stesso portoghese: vuole uno stipendio da 7 milioni, una notte così è il momento giusto per meritarselo. Tottenham-Milan può essere decisiva, anche per il futuro di Leao con i rossoneri. Stadio, Sala: “Preoccupato per San Siro. Aspettiamo il progetto del Milan”