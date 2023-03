Tottenham-Milan, dubbio Brahim. Leao, no al rinnovo? Mercato grandi idee

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 6 marzo 2023. Dopodomani, infatti, è nuovamente tempo di Champions League per un Diavolo che ha urgente bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta maturata sul campo della Fiorentina. Non si placano, nel frattempo, i 'rumors' di calciomercato, sia in uscita sia in entrata. Un gran lavoro aspetta i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Vediamo insieme, dunque, le news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.