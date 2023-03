Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittorie per Inter e Roma

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 6 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo dell'Inter sul Lecce: un 2-0 firmato da Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez. Proprio quest'ultimo, l'attaccante argentino, è definito come l'anima dei nerazzurri di Simone Inzaghi: ha chiesto, infatti, al pubblico di 'San Siro' di applaudire Denzel Dumfries, autore dell'assist per il gol del raddoppio. Vince, invece, di 'corto mouso' (gioco di parole che richiama il nome di José Mourinho) la Roma in casa contro la Juventus. Decide la sfida un tiro da fuori area del difensore giallorosso Gianluca Mancini. Bianconeri sfortunati, fermati tre volte dai pali. Questa sera si giocherà, infine, Torino-Bologna: un match importante con vista Europa.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Juventus. Vittoria, 1-0, dei giallorossi di José Mourinho contro i bianconeri di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico'. Decisivo un tiro da fuori area di Gianluca Mancini nel secondo tempo. Mou era partito senza punte e, dopo aver segnato con un difensore, ha difeso il minimo vantaggio inserendo due attaccanti centrali come Tammy Abraham ed Andrea Belotti. Ben tre pali colti dalla 'Vecchia Signora', nelle cui fila si registra anche l'espulsione di Moise Kean, nel finale, a poco più di 30'' dal suo ingresso in campo! A 'San Siro' 2-0 dell'Inter sul Lecce, con le reti di Henrikh Mkhitaryan nel primo tempo e Lautaro Martínez nella ripresa. Nerazzurri di nuovo a -15 dal Napoli.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il suo commento di Roma-Juventus, posticipo domenicale della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 terminato 1-0 per i giallorossi. La squadra di José Mourinho vince con un tiro da fuori area del difensore Gianluca Mancini nella ripresa, ma i bianconeri sono fermati soltanto dalla sfortuna. Ben tre pali colti dai ragazzi di Massimiliano Allegri. Incredibile Moise Kean: entra nel finale e si fa espellere immediatamente! L'Inter batte 2-0 il Lecce a 'San Siro' con Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez e si riprende il secondo posto in classifica a -15 dal Napoli. Stasera si disputerà Torino-Bologna: ultima chiamata per l'Europa, in particolare per i granata di Ivan Jurić.

