Tottenham-Milan: Brahim Díaz resta in dubbio | Champions League News

Brahim Díaz farà di tutto oggi per esserci in Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il punto

Daniele Triolo

Così come Olivier Giroud, colpito da un attacco febbrile, anche Brahim Díaz è fortemente a rischio per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra.

Tottenham-Milan, anche Brahim Díaz a rischio forfait — Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Brahim Díaz, come si ricorderà, ha già saltato Fiorentina-Milan di campionato, sabato scorso, per via di una lieve distorsione al ginocchio rimediata a ridosso della trasferta del Diavolo di Stefano Pioli in terra toscana.

Anche se recuperasse, andrebbe soltanto in panchina — Negli ultimi due allenamenti, poi, Brahim Díaz ha svolto delle sedute personalizzate. Di fatto, ad oggi sarebbe fuori dalla contesa per il match contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. Qualora, poi, oggi dovesse svolgere la rifinitura con il gruppo, potrebbe anche rientrare tra i convocati rossoneri.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui partisse per Londra, Brahim Díaz riuscirebbe soltanto ad accomodarsi in panchina: per la formazione titolare, infatti, Pioli ha già fatto altre scelte. Nuovo bomber, il Milan si muove: le ultime di mercato >>>

