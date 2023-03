Calciomercato Milan – Ecco la mossa per il nuovo bomber: le ultime news

Domani sera il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato a Londra, in casa del Tottenham, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo, però, non va dimenticato come la qualificazione alla prossima edizione della Champions passi attraverso un finale di campionato all'altezza della squadra che, dieci mesi fa, ha conquistato lo Scudetto. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara si augurano che arrivi la qualificazione e, intanto, sondano il mercato italiano e internazionale alla ricerca di rinforzi all'altezza.