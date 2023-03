Tottenham-Milan: Diavolo in ansia per Giroud | Champions League News

Olivier Giroud potrebbe saltare Tottenham-Milan di domani a Londra. Oggi si capirà se l'attaccante francese riuscirà a partire con la squadra

Daniele Triolo

Olivier Giroud è a rischio per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Tottenham-Milan, Giroud in dubbio: ha la febbre — L'attaccante francese, classe 1986, ha infatti saltato l'allenamento di ieri a Milanello per il sopraggiungere di alcuni sintomi influenzali. Stamattina, nel centro sportivo rossonero, ci sarà l'allenamento di rifinitura e saranno valutate le condizioni di Giroud.

Se non recupera, uno tra Rebić e Origi in campo a Londra — Qualora il bomber ex Arsenal e Chelsea non fosse riuscito a smaltire la febbre, allora il tecnico rossonero, Stefano Pioli, non porterebbe Giroud nella trasferta londinese e, in Champions contro gli 'Spurs' di Antonio Conte, punterebbe su uno tra Ante Rebić e Divock Origi nel ruolo di centravanti.

Più remota l'ipotesi di vedere Charles De Ketelaere in quella posizione. Zlatan Ibrahimović, lo ricordiamo, non è utilizzabile in Tottenham-Milan poiché non inserito in lista UEFA. Nuovo bomber, il Milan si muove: le ultime di mercato >>>

