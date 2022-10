Torino-Milan, chance da titolare per l’ex granata Pobega | Serie A News

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan ma ex del Torino, dovrebbe scendere in campo dall'inizio domenica contro i granata di Ivan Juric

Daniele Triolo

Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà Torino-Milan e Tommaso Pobega, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha grandi chance di scendere in campo da titolare: sarà il grande ex della sfida. L'impiego di Pobega a metà campo nel 4-2-3-1 rossonero non sarà, però, presumibilmente l'unico cambio rispetto a Dinamo Zagabria-Milan 0-4 di Champions League.

Torino-Milan, in mediana spazio a Pobega — Mister Stefano Pioli, in vista di Torino-Milan, medita, infatti, ben cinque cambi nella formazione iniziale. Detto di Pobega, che dovrebbe giocare dal 1' al posto di Ismaël Bennacer al fianco di Sandro Tonali, altre quattro novità, dunque, tra difesa, trequarti ed attacco. In retroguardia, conferma per Matteo Gabbia, che giocherà al fianco, però, di Fikayo Tomori, al rientro dopo la squalifica in Europa, e non di Simon Kjær, destinato alla panchina.

Sulla trequarti, maglia da titolare per Junior Messias e Brahim Díaz (che oggi si è allenato in gruppo e ha quindi recuperato dall'infortunio) al posto di Ante Rebić e Charles De Ketelaere, entrambi destinati alla panchina. Infine, in attacco, il centravanti sarà con tutta probabilità Divock Origi, con Olivier Giroud preservato, almeno inizialmente, per la sfida di Champions di mercoledì prossimo a 'San Siro' contro il RB Salisburgo. Milan, De Ketelaere ancora non segna: ecco chi ci aveva messo più di lui >>>