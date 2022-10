Allenamento Milan, le condizioni di Dest e Brahim Díaz | PM News

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello. Ecco come stanno Sergiño Dest e Brahim Díaz, che non hanno giocato martedì a Zagabria

Daniele Triolo

Mancano due giorni a Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dall'allenamento di questa mattina a Milanello arriva una notizia buona e una notizia cattiva per mister Stefano Pioli in vista del delicato match contro i granata di Ivan Jurić.

Milan, Brahim Díaz ok. Dest, invece ... — La buona notizia è che Brahim Díaz, attaccante rossonero, andato in panchina martedì scorso in Champions League in occasione di Dinamo Zagabria-Milan 0-4 seppur non in perfette condizioni fisiche, si è allenato in gruppo agli ordini di mister Pioli insieme agli altri compagni di squadra.

Recuperato in pieno, dunque, per Torino-Milan. Notizia negativa, invece, per Sergiño Dest, che ha sì lavorato sul campo, svolgendo, però, una sessione personalizzata di allenamento. Per lui, dunque, probabile il forfait anche in occasione della trasferta del Diavolo sotto la Mole.