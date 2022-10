Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ci sono due ostacoli da superare

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Lui vuole rimanere, ma ... Il punto

Il 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Come noto, l'attuale accordo tra l'attaccante portoghese, classe 1999, e il club di Via Aldo Rossi è da 1,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, con scadenza fissata al 30 giugno 2024.