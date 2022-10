Calciomercato Milan – Maldini affonda per la nuova ala destra: le news

Il 2022 del Milan sta per volgere al termine: mancano quattro partite di Serie A (contro Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina) ed una di Champions League (contro il RB Salisburgo) prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar. Periodo nel quale, inevitabilmente, Paolo Maldini e Frederic Massara imbastiranno le trattative per il calciomercato invernale del Milan. Già adesso, però, tra un dialogo e l'altro per i rinnovi di contratto, i dirigenti pensano agli eventuali correttivi da apportare nell'organico di mister Stefano Pioli.