Torino, l’agente di Rodríguez sbotta: “Nicola non lo capisce” | News

Haroon Masoodi, nuovo agente di Ricardo Rodríguez, contesta l'allenatore del Torino sullo scarso utilizzo dell'ex rossonero da titolare

Non sta andando benissimo la nuova avventura italiana di Ricardo Rodríguez , ex difensore del Milan oggi al Torino . Da quando, infatti, è stato esonerato Marco Giampaolo , che lo aveva voluto sotto la Mole, in luogo di Davide Nicola , il laterale mancino svizzero non gioca più da titolare.

E ieri Haroon Masoodi, da pochi mesi procuratore dell'ex Wolfsburg, è sbottato in un'intervista concessa al portale elvetico '4-4-2.com' e riportata da 'Tuttosport' oggi in edicola. "Non riusciamo a trovare una ragione chiara per cui Ricardo non venga impiegato regolarmente - ha detto il suo agente -. Poca esperienza del nuovo allenatore che non gli fa apprezzare lo stile di gioco e le qualità di Ricardo e non capisce bene come metterle concretamente in pratica".