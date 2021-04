TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 13 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di calciomercato e, in particolare, di tre bomber che potrebbero cambiare maglia in estate. Si tratta di Andrea Belotti (piace all'Olympique Lione), Paulo Dybala (nel mirino di PSG, Chelsea e Manchester United) e di Dušan Vlahović (tentato dal Milan).