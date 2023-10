Scommesse, Tonali e Zaniolo: la cronaca della giornata a Coverciano

Tonali e Zaniolo, la cronaca della giornata

Tonali e Zaniolo, si legge, questa mattina non saliranno sull’aereo della Nazionale. Il presidente Gravina e Spalletti, come è scritto nel comunicato diramato da via Allegri poco prima delle 20, hanno preferito mandarli a casa: «A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, a tutela degli stessi».