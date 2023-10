Calciomercato Milan – Bussano per un top rossonero: il rumor dalla Francia

Il Milan continua con il suo buon inizio di stagione. I rossoneri, in 8 partite, ne hanno vinte 7, portandosi a ben 21 punti in Serie A. Per i rossoneri sono mancati, al momento, solo i gol in Champions League, dove hanno collezionato solamente due 0-0. Non solo campo: occhio al calciomercato e ai pericoli per i top del Milan.