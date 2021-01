Tonali, uno stop che non ci voleva: per lui e per il Milan | News

Milan, per Tonali una stagione con più ombre che luci

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista rossonero, è il protagonista dell’approfondimento sul Milan del quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Il ragazzo, classe 2000, infatti, finora non è ancora riuscito ad integrarsi perfettamente nei meccanismi della squadra di Stefano Pioli ed a convincere al 100%. Questo nonostante il Diavolo continui a vincere, a mietere record e a confermare il proprio primato nella classifica di Serie A.

Nemmeno in questo periodo, con il Milan orfano di Ismaël Bennacer per infortunio, Tonali, secondo il quotidiano torinese, ha offerto prestazioni di livello tale da mettere in difficoltà Pioli nelle scelte di formazione quando rientrerà il franco-algerino. Adesso, oltretutto, ci si è messa anche la sfortuna di mezzo. Tonali, infatti, è uscito al 54′ di Milan-Torino 2-0, sabato scorso in campionato, per un calcione rimediato dall’ex Simone Verdi.

Tonali, nell’occasione ha rimediato un trauma contusivo al polpaccio sinistro: un piccolo infortunio che, di fatto, lo metterà fuori causa per la sfida di domani sera, in Coppa Italia, sempre a ‘San Siro‘ e sempre contro il Torino di Marco Giampaolo. Dopo aver lasciato, pertanto, il suo posto nuovamente a Davide Calabria, tornerà titolare lunedì prossimo alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari.

Al suo rientro, sarà chiamato ad alzare il livello del suo gioco ed a mostrare sensibili miglioramenti. Reduce da un trasferimento da 35 milioni di euro e da un’estate particolare, tra CoVid_19 ed ambientamento iniziale, ora il numero 8 rossonero deve imparare, in fretta, ad essere decisivo ed importante anche dentro una grande squadra come il suo Milan. Calciomercato Milan: Brahim Díaz resta o va via? Il punto >>>