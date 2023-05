Italia, le scelte di Mancini: Tonali verso l’Under 21

L'Italia si prepara alla semifinale di Nations League contro la Spagna. L'allenatore azzurro, Roberto Mancini, potrebbe essere costretto a scelte difficili, come quella di lasciare a casa, Sandro Tonali. Ne parla l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. La missione di Mancini, si legge, era riportare l’Italia al Mondiale. Niente Qatar. Appuntamento rinviato al 2026, il 15 giugno a Enschede torneremo a sfidare la Spagna. Mancini non rinuncia ai centrocampisti di livello internazionale e non intravede al momento soluzioni diverse in regìa, dove può adattare Cristante con altre caratteristiche. Salvatore Esposito deve crescere, Samuele Ricci governerà l’Under 21, attesa dalla fase finale dell’Europeo che dovrà proiettarci ai Giochi di Parigi nel 2024, come auspicano Figc e Coni. Questo è il motivo per cui il ct potrebbe rinunciare a Tonali. Il centrocampista del Milan, potrebbe di nuovo essere convocato dall'Under 21. LEGGI ANCHE: Openda gol e record con il Lens. Il prezzo cresce...