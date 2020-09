Tonali a Gattuso: “Posso prendere la numero 8?”. Oggi visite e firma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ‘Il Milan ai milanisti’. Così ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, esordisce parlando del trasferimento di Sandro Tonali al Milan. Sì perché il classe 2000 ha dimostrato la sua fede ai colori rossoneri in diverse occasioni. “Tifo Milan, il mio idolo era Gattuso“. Dopo la prima convocazione in Nazionale, ha aggiunto: “Ho sempre apprezzato Pirlo e mi sono ispirato a lui come campione, ma non mi rivedo in lui se non nel taglio dei capelli. Il mio idolo è Gattuso, mi è sempre piaciuta la sua cattiveria”.

Un motivo in più per ereditare la maglia simbolo di ‘Ringhio’ al Milan, quella numero 8 che tanto ha vinto sotto il suo regno. Tonali, nei giorni scorsi, gli ha persino chiesto il permesso di indossare questa storica maglia, permesso ovviamente accordato senza battere ciglio. Un gesto significativo quello di Tonali, che si è dimostrato un ragazzo rispettoso e con la testa sulle spalle. Dopo Gattuso, molti hanno indossato quel numero, ma nessuno è riuscito ad emulare le sue gesta. L’ex Brescia spera di fare meglio di Nocerino, Saponara e Suso.

L’investimento di Elliot su Tonali non è di certo di poco conto, ma è stato molto intelligente. Innanzitutto sarà il secondo acquisto più caro dall’arrivo del fondo americano dopo Lucas Paqueta. I 35 milioni da sborsare nelle casse del Brescia saranno così suddivisi: 10 milioni di euro spalmati in due anni, con diritto di riscatto a 15, in più altri 10 di bonus. Un accordo che ha lasciato tutti soddisfatti, dalla dirigenza, al giocatore, allo stesso Cellino, che avrebbe ricevuto la stessa cifra anche dall’Inter. Dopo la felicità però ci sarà da far parlare il campo. L’obiettivo di quest’anno non può che essere la Champions League, ma prima c’è il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers da giocare. Una corsa contro il tempo per Tonali, che ha tempo fino alla mezzanotte di domani per prendere parte alla trasferta irlandese.

TONALI POSTA UNA SUA FOTO CON LA MAGLIA DEL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>