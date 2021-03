Svezia, torna il ‘Dio’ Ibrahimovic: i suoi numeri in Nazionale | News

Zlatan Ibrahimovic torna a giocare nella Svezia dopo quasi cinque anni. È già il top scorer di sempre in Nazionale

Zlatan Ibrahimovic , classe 1981, tornerà ad indossare la maglia della Svezia stasera, a distanza di quattro anni e nove mesi dall'ultima volta. Ibra, infatti, aveva lasciato la Nazionale all'indomani della sconfitta, 0-1, contro il Belgio del 22 giugno 2016 , in una gara valida per il Gruppo E di Euro 2016.

Risolti, infatti, i dissidi con il Commissario Tecnico Janne Andersson , Ibrahimovic giocherà titolare in Svezia-Georgia di stasera, ore 20:45, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar . Ripartirà oggi, dunque, la corsa di Ibra ad un posto nei prossimi Campionati Europei (giugno-luglio di quest'anno).

Un vero e proprio ritorno da 'Dio' per Ibrahimovic. Il quale, già adesso, con 62 reti in 116 presenze, è il top scorer di tutti i tempi della propria Nazionale. Davanti al 'Pompierone' Gunnar Nordhal, 43. La prima rete di Ibrahimovic con la Svezia il 7 ottobre 2001, proprio a Solna, nel 3-0 delle qualificazioni ai Mondiali 2002 contro l'Azerbaijan. Le ultime, la doppietta del 17 novembre 2015, nel 2-2 in trasferta contro la Danimarca per le qualificazioni a Euro 2016.