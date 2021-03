Svezia-Georgia, Ibrahimovic torna e gioca subito titolare | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, partirà dal 1' nella Svezia che affronterà stasera a Solna la Georgia. Che ritorno in gialloblu!

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Svezia il 22 giugno 2016, all'Allianz Riviera di Nizza. La sua Nazionale, sconfitta per 0-1 dal Belgio (andò a segno Radja Nainggolan), non si qualificò per la fase ad eliminazione diretta di Euro 2016 ed Ibrahimovic, dunque, abbandonò il torneo con zero gol all'attivo.

Ora, a distanza di quasi cinque anni, il fuoriclasse del Milan tornerà ad indossare la maglia della selezione scandinava, guidata dal Commissario Tecnico Janne Andersson, in occasione della gara di questa sera. Alle ore 20:45, alla 'Friends Arena' di Solna, la Svezia affronterà la Georgia per la prima gara delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. E Ibrahimovic, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarà in campo da titolare.

Zlatan sarà agevolato, nel suo ritorno nel cuore dell'attacco gialloblu, dall'infortunio di Marcus Berg. Ha chiesto ed ottenuto, da Alexander Isak, di indossare nuovamente la maglia numero 11, lasciando la numero 10 ad Emil Forsberg. Non ha avanzato pretese, Ibra, nemmeno sulla fascia di capitano, che resterà, pertanto, sul braccio del difensore Andreas Granqvist. Il figliol prodigo Ibrahimovic, però, dovrà essere il leader, questo sì, della Svezia in queste gare per prepararsi al meglio per gli Europei.

A giugno, infatti, la Svezia dovrà vedersela con Spagna, Polonia e Slovacchia: servirà, pertanto, tutta la classe e la bravura di Ibra per avere la meglio sugli avversari. Lui, nel frattempo, scalda i motori e si prepara a sotterrare l'ascia di guerra con il C.T. Andersson a suon di reti.