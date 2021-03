Svezia, con Ibrahimovic si vola: resterà anche per la terza gara | News

3-0 esterno della Svezia di Zlatan Ibrahimovic contro il Kosovo. Altri due assist per il rossonero. Salta il rientro anticipato a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è il vero Re di Svezia. Grazie al ritorno del nativo di Malmö in Nazionale, infatti, la selezione scandinava sembra aver preso tutto un altro passo. Qualche giorno fa, a Solna contro la Georgia, aveva servito a Victor Claesson per l'assist per il gol-vittoria gialloblu.

Ieri sera, a Pristina (Kosovo), Ibrahimovic ha fornito altri due assist per i compagni nel successo esterno, 0-3, della Svezia. Punti importanti per la squadra nel Gruppo B europeo di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Un suggerimento per Ludwig Augustinsson, uno per Alexander Isak: due partite, due vittorie, 4 assist. Con Ibra la Svezia vola davvero.

Al termine del match, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Ibrahimovic ha ricordato: "Ho detto che sono tornato per aiutare la squadra. Quindi non devo segnare io, ho già fatto tanti di quei gol. Ho detto ai ragazzi che li farò segnare a loro, li aiuterò a battere i record. Sono davvero contento".

"Mi sento bene, non sono stanco - ha commentato ancora Ibrahimovic dopo Kosovo-Svezia -. Abbiamo giocato molto meglio, abbiamo dimostrato grinta e giusta mentalità. C'è un buon equilibrio nella squadra tra giovani e vecchi. Il C.T. ha scelto la tattica perfetta, eravamo messi bene in campo".

Ibrahimovic, questa è la novità evidenziata dalla rosea, non lascerà il ritiro della Svezia per tornare anzitempo a Milanello, agli ordini del Milan di Stefano Pioli, così com era sembrato in un primo momento. Il calciatore, classe 1981, non ha chiesto di riposare nell'amichevole di mercoledì contro l'Estonia. Vuole giocare e non chiede un trattamento da star rispetto agli altri.

"Non devo e non voglio parlare della mia età, mi sento bene e sono pronto a giocare - ha concluso Ibra alla tv del proprio Paese -. Sono qua nelle stesse condizioni di tutti. Va tutto sempre meglio ora che cominciamo a conoscerci".