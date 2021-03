GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 29 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 marzo 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Italia di Roberto Mancini sul campo della Bulgaria. Uno 0-2, firmato dal rigore di Andrea Belotti e da Manuel Locatelli, che consente agli azzurri di restare a punteggio pieno nel Gruppo C europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L'Italia di Mancini è imbattuta da 24 gare.