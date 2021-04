SuperLega, undici club di Serie A a Dal Pino: “Punire Juve, Inter e Milan”

Metà Serie A chiede che Juventus, Inter e Milan siano sanzionate per aver dato vita alla SuperLega: lettera di 11 club al Presidente di Lega

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come undici club di Serie A abbiano chiesto al Paolo Dal Pino , Presidente della Lega Calcio , di esaminare le colpe di Juventus , Inter e Milan , società fondatrici della SuperLega , e dei dirigenti che le rappresentano all'interno della stessa Lega.

Non hanno, invece, sottoscritto la lettera a Dal Pino cinque società. Ovvero Napoli , Lazio , Fiorentina , Atalanta e Hellas Verona . Sono le società che, con Juventus e Inter, formano il blocco che, all'interno dell'assemblea in Lega Calcio, condivide idee e strategie. Dalla maggioranza si è staccata anche l' Udinese .

Queste undici società chiedono la convocazione "di un'assemblea d'urgenza per analizzare i gravi atti posti in essere dai club associati Juventus, Inter e Milan e dai loro amministratori, e le relative conseguenze". Nella lettera si può ancora leggere: "I succitati club, infatti, hanno sviluppato e sottoscritto il progetto della SuperLega. Agendo di nascosto dalle altre associate e dai massimi organi istituzionali del nostro sport. Ad evidente e grave danno dell'intera Lega e del complessivo sistema del calcio italiano".

Progetto, questo, che, inizialmente, era stato votato a favore dall'intera assemblea della Lega Calcio. Successivamente, però, aveva perso l'appoggio di Juventus e Inter e dei cinque club che non hanno firmato la lettera di cui sopra. Una clausola nell'accordo preliminare per la gestione dei fondi nei diritti tv della Serie A prevedeva che i club, per dieci anni, si impegnassero a non appoggiare manifestazioni come la SuperLega.