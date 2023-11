Stadio Milano, che botta e risposta tra Salvini e Sala!

Lo stadio del Milan e più in generale la questione San Siro tiene sempre banco, non solo tra il mondo del calcio. Importante botta e risposta di dichiarazioni fra il Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Beppe Sala sulla questione. 'Il Corriere della Sera' ha riportato le loro parole.

Prima l'accusa di Salvini: "Se lo stadio non c’è a Milano è per colpa del sindaco e di un’amministrazione comunale che hanno perso anni senza far nulla".