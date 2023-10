Stadio Milan a San Donato? Il merito anche delle Olimpiadi 2026

Nuovo stadio Milan grazie alle Olimpiadi?

Se il Milan potrà realizzare il suo stadio a San Donato è merito delle Olimpiadi 2026 assegnate all'Italia. Questo è quanto si legge sul quotidiano questa mattina. L'area San Francesco, scelta dal club rossonero come sede del nuovo impianto, non si è trasformata nel progetto Sport Life City anche a causa della successiva scelta degli organizzatori di Milano-Cortina 2026 di destinare alla vicina Santa Giulia il palazzetto del ghiaccio per i Giochi invernali. Parte di quei lotti a San Donato sono stati rivenduti. Uno è finito al Milan. Per realizzare lo stadio e gli altri immobili previsti servirà una variante urbanistica. È la proposta che il Milan ha annunciato di aver presentato al Comune di San Donato.